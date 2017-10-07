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Сборная РА по футболу уже в Астане


Сборная Армении по футболу  уже  в  Астане. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

7 октября в 13:30 по ереванскому  времени  игроки сборной  и делегация ФФА прибыли в Астану и остановились в  отеле The Ritz-Carlton, Astana.

7 октября в 20:00 по ереванскому  времени в пресс-центре  стадиона Астана Арена состоится предматчевая пресс-конференция  главного тренера сборной  Армении Артура Петросяна. В  тот же  день в 20:00 (18:30 по ереванскому  времени) состоится тренировка нашей  сборной  на стадионе Астана Арена, 15 первых минут которой  будут открыты для  аккредитованных медиа-представителей.

8 октября в 20.00 по ереванскому  времени на стадионе Астана Арена, в  рамках отборочного тура ЧМ-2018 состоится матч Казахстан-Армения. Сразу же  после  матча игроки сборной Армении  и делегация ФФА вернутся в Ереван.

 



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