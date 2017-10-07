Сборная РА по футболу уже в Астане

Сборная Армении по футболу уже в Астане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

7 октября в 13:30 по ереванскому времени игроки сборной и делегация ФФА прибыли в Астану и остановились в отеле The Ritz-Carlton, Astana.

7 октября в 20:00 по ереванскому времени в пресс-центре стадиона Астана Арена состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Армении Артура Петросяна. В тот же день в 20:00 (18:30 по ереванскому времени) состоится тренировка нашей сборной на стадионе Астана Арена, 15 первых минут которой будут открыты для аккредитованных медиа-представителей.

8 октября в 20.00 по ереванскому времени на стадионе Астана Арена, в рамках отборочного тура ЧМ-2018 состоится матч Казахстан-Армения. Сразу же после матча игроки сборной Армении и делегация ФФА вернутся в Ереван.