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8-9 октября в Армении ожидается погода без осадков


8-9октября  в Армении ожидаетсяпогода безосадков.10-12октября  преимущественно в северных областях ожидаетсякратковременный дождь и гроза.

Как  сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА,  ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.Во  время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

8-9октября  температура  воздуха повысится на 2-3 градуса, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 4-5 градусов.

В Ереване 8-9октября  ожидаетсяпогода безосадков.10-12октября  возможенкратковременный дождь и гроза.



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