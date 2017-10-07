8-9 октября в Армении ожидается погода без осадков
8-9октября в Армении ожидаетсяпогода безосадков.10-12октября преимущественно в северных областях ожидаетсякратковременный дождь и гроза.
Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
8-9октября температура воздуха повысится на 2-3 градуса, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 4-5 градусов.
В Ереване 8-9октября ожидаетсяпогода безосадков.10-12октября возможенкратковременный дождь и гроза.
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