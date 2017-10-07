Председателем Союза кинематографистов Армении избран Арутюн Хачатрян

Как передает Арменпресс, Арутюн Хачатрян избран главой Союза кинематографистов Армении в результате голосования на внеочередном съезде СКА 7 октября.

За его кандидатуру проголосовали 88 членов СКА. ЗаВагеГеворкянца проголосовали 29, а за Геворка Геворкяна – 17 человек.

В голосовании участвовали 145членов СКА.

Пост главы Союза кинематографистов оставался вакантным после смерти Рубена Геворкянца.