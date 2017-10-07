Время в Ереване: 11:07:36,   7 Октябрь

Председателем Союза кинематографистов Армении избран Арутюн Хачатрян


Как  передает Арменпресс, Арутюн Хачатрян избран главой Союза  кинематографистов Армении в  результате  голосования  на внеочередном съезде  СКА 7 октября.  

За его кандидатуру проголосовали 88 членов СКА. ЗаВагеГеворкянца проголосовали 29, а за Геворка Геворкяна – 17 человек.

В голосовании участвовали 145членов  СКА.

Пост главы Союза  кинематографистов оставался вакантным после  смерти Рубена Геворкянца.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации