Президент Серж Саргсян с рабочим визитом посетил ВайоцДзор

Находящийся с рабочим визитом в ВайоцДзоре президент Ра и президент ФША Серж Саргсян 6 октября в Джермуке наблюдал за шахматной партией, проводимой в рамках 2 тура Европейского юношеского турнира Гран При, организованного ФША и Европейской шахматной федерацией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, затем президент осмотрел курортный комплекс, ознакомился с условиями жизни участников соревнований.

7 октября глава государства в сопровождении министра территориального управления и развития Давида Локяна, исполнительного директора Фонда территориального развития Ашота Киракосяна и председателя Госкомитета по градостроительству Нарека Саркисяна совершил прогулку по Джермуку и ознакомился с ходом строительства в левобережном районе города.

Поручения президента относительно подготовки всеобъемлющего плана развития города и примыкающих территорий Джермука были даны еще 12 декабря-2016. Президент поручил включить в эти работы частный сектор, чтобы обеспечить масштабность и охватность проводимых работ. Разработано около 25 проектов, направленных на развитие инфраструктур, организацию отдыха, стимулирование туризма, улучшение условий жизни населения и т.д.

Президент ознакомился также с ходом разработки программ по застройке правобережных районов города.

Завершив визит в ВайоцДзор, Серж Саргсян отправился в Сюникскую область.