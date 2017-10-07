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Президент Серж Саргсян с рабочим визитом посетил ВайоцДзор


Находящийся с рабочим визитом в ВайоцДзоре  президент Ра  и президент ФША Серж Саргсян 6 октября  в Джермуке наблюдал за шахматной  партией, проводимой  в  рамках 2 тура Европейского юношеского турнира Гран При, организованного ФША и Европейской  шахматной  федерацией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, затем президент осмотрел курортный  комплекс, ознакомился с условиями жизни участников соревнований. 

7 октября глава государства в сопровождении министра  территориального управления и развития Давида Локяна, исполнительного директора  Фонда территориального развития  Ашота  Киракосяна и председателя Госкомитета  по градостроительству  Нарека Саркисяна  совершил прогулку по Джермуку и ознакомился с ходом строительства в левобережном районе  города. 

Поручения  президента  относительно подготовки всеобъемлющего плана развития  города и примыкающих территорий  Джермука были даны  еще 12 декабря-2016. Президент поручил включить в эти работы частный  сектор, чтобы обеспечить масштабность и охватность проводимых работ. Разработано около 25 проектов, направленных на развитие инфраструктур, организацию отдыха,  стимулирование туризма, улучшение условий  жизни населения и т.д.

Президент ознакомился также с ходом разработки программ по застройке правобережных районов  города.

Завершив  визит в ВайоцДзор, Серж Саргсян отправился в Сюникскую область.



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