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В Сюнике 3 человека отравились угарным газом


6 октября в  Горисское отделение полиции Сюника поступил сигнал из больницы о том, что к ним поступили с диагнозом «острое экогенное отравление» Арпине Г. (1999 г/р), Армида Х. (197 г/р) и Жасмен Х. (1952 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, прибывшая на место оперативная группа выяснила, что эти лица отравиличь примерно в 20.30 часов 5 октября – в результате утечки угарного газа из водонагревателя.

Идет подготовка материалов.



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