Министры ИД Армении и Арцаха обсудили вопросы урегулирования проблемы НК

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 7 октября встретился со своим коллегой из Арцаха МасисомМаиляном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян поздравил МасисаМаиляна с назначением на должность главы МИД, пожелав ему успехов в этой важной и ответственной деятельности.

Главы внешнеполитических ведомств отметили важность периодических встреч и обмена мнений министров ИД Армении и Арцаха.

Собеседники обстоятельно рассмотрели вопросы, касающиеся мирного урегулирования карабахской проблемы, а также встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Министры обсудили также вопросы взаимодействия МИД Армении и Арцаха.