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Министры ИД Армении и Арцаха обсудили вопросы урегулирования проблемы НК


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 7 октября встретился со своим коллегой  из  Арцаха МасисомМаиляном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА,  Эдвард Налбандян поздравил  МасисаМаиляна с назначением на должность главы МИД, пожелав ему  успехов  в этой  важной  и ответственной  деятельности. 

Главы внешнеполитических ведомств  отметили важность периодических встреч и обмена мнений министров ИД Армении и Арцаха.

Собеседники обстоятельно рассмотрели вопросы, касающиеся мирного урегулирования  карабахской  проблемы, а  также встречи с сопредседателями Минской  группы  ОБСЕ.

Министры обсудили также вопросы  взаимодействия  МИД Армении и Арцаха. 



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