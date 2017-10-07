Министры ИД Армении и Арцаха обсудили вопросы урегулирования проблемы НК
Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 7 октября встретился со своим коллегой из Арцаха МасисомМаиляном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян поздравил МасисаМаиляна с назначением на должность главы МИД, пожелав ему успехов в этой важной и ответственной деятельности.
Главы внешнеполитических ведомств отметили важность периодических встреч и обмена мнений министров ИД Армении и Арцаха.
Собеседники обстоятельно рассмотрели вопросы, касающиеся мирного урегулирования карабахской проблемы, а также встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Министры обсудили также вопросы взаимодействия МИД Армении и Арцаха.
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