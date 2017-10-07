На президентских выборах в Киргизии представители Армении будут включены в наблюдательскую миссию СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ

Представители Армении будут участвовать в мониторинге президентских выборов в Киргизии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, представители Армении будут включены в наблюдательскую миссию СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ. С этой целью они будут командированы в Киргизию на 11-18 октября.

Президентские выборы в Киргизии состоятся 15 октября.