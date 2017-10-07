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На президентских выборах в Киргизии представители Армении будут включены в наблюдательскую миссию СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ


Представители Армении будут участвовать в  мониторинге  президентских выборов в Киргизии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, представители  Армении будут включены  в  наблюдательскую  миссию СНГ и  БДИПЧ/ОБСЕ. С этой  целью они будут командированы  в  Киргизию на 11-18 октября.

Президентские  выборы в Киргизии состоятся 15 октября.



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