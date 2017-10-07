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За прошедшую неделю на передовой сохранялась относительно спокойная ситуация


За промежуток  времени 1-7 октября  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно  спокойнаяоперативная ситуация.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1100 выстрелов в  основном из стрелковых орудий  разных калибров.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха  владеют оперативно-тактической  ситуацией и  предпринимают необходимые  меры  для надежной  защиты боевых позиций.



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