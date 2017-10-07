За прошедшую неделю на передовой сохранялась относительно спокойная ситуация

За промежуток времени 1-7 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно спокойнаяоперативная ситуация.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1100 выстрелов в основном из стрелковых орудий разных калибров.

Передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и предпринимают необходимые меры для надежной защиты боевых позиций.