Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсуждали с Алиевым вопрос организации встречи на высшем уровне
13:11, 7 Октябрь, 2017
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, на встрече обсуждался ход карабахского урегулирования и организация встречи на высшем уровне.
Состоялась отдельная встреча Алиева с новоназначенным сопредседателем от США Эндрю Шефером.
6 октября сопредседателей принял президент РА Серж Саргсян.
- Министры ИД Армении и Арцаха обсудили вопросы урегулирования проблемы НК
- За прошедшую неделю на передовой сохранялась относительно спокойная ситуация
- Госсекретарь США поддерживает программу разминирования территорий в зоне карабахского конфликта
- Милан Штех заверяет, что Чехия не продавала оружие Азербайджану
- Турция должна держаться подальше от процесса урегулирования нагорно-карабахского
конфликта: ответ МИД Армении на заявление МО Турции