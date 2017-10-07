Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсуждали с Алиевым вопрос организации встречи на высшем уровне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, на встрече обсуждался ход карабахского урегулирования и организация встречи на высшем уровне.

Состоялась отдельная встреча Алиева с новоназначенным сопредседателем от США Эндрю Шефером.

6 октября сопредседателей принял президент РА Серж Саргсян.