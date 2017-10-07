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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсуждали с Алиевым вопрос организации встречи на высшем уровне


Президент Азербайджана Ильхам Алиев в  Баку принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова  (Россия), Эндрю Шефера (США),  Стефана Висконти  (Франция)  и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  азербайджанские  СМИ, на встрече  обсуждался ход карабахского урегулирования и организация встречи на высшем уровне.

Состоялась отдельная встреча Алиева с новоназначенным сопредседателем от США Эндрю Шефером.

6 октября сопредседателей  принял президент РА Серж Саргсян.



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