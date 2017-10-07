Багдад призвал Турцию и Иран закрыть границу с Иракским Курдистаном

МИД Ирака обратился к властям Турции и Ирана с призывом закрыть КПП на границе с курдской автономией Ирака, где прошел референдум о независимости. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на представителя иракского МИД Ахмед Махджуб.

По словам Махджуба, МИД Ирака направил в посольства Турции и Ирана официальное обращение с требованием закрыть КПП и ограничить поставки и торговые операции с нефтью.

В обращении отмечается, что иракское правительство сотрудничает с Турцией и Ираном в рамках принципов добрососедства, уважения суверенитета Ирака для укрепления двустороннего сотрудничества и борьбы с совместными угрозами.