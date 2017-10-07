В Армении стартовали европейские спортивные турниры-фестивали

В Ереванском Ararat Valley Country Club впервые стартовали европейские спортивные турниры-фестивали. В мероприятии участвовали министр спорта и по делам молодежи РА ГабриелКазарян, глава делегации ЕС в РА Петр Свитальский, фанаты гольфа.

«Этот фестиваль – крепкий мост между Арменией и Евросоюзом. В Европе в этом фестивале участвуют более 15 млн человек. Армения со своими интересными ландшафтными возможностями может быть привлекательной для любителей гольфа. Уверен, что открытие новых площадок в зонах отдыха стимулирует развитие спортивного туризма», - как передает Арменпресс, сказал Свитальский.

По его словам, в рамках европейских спортивных турниров-фестивалей состоятся велогонки, зимой – лыжные гонки и т.д. «Наша цель – популяризировать в Армении здоровый образ жизни», - сказал он.

ГабриелКазарян подчеркнул, что фестиваль без сомнения поспособствует развитию в Армении разных видов спорта и спортивного туризма.

Два турнира – по семейному гольфу и семейному мини-гольфу, состоятся 7-22 октября, а 8 октября состоится горная велогонка – с участием детей и взрослых.