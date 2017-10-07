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В Армении стартовали европейские спортивные турниры-фестивали


В Ереванском Ararat Valley Country Club впервые стартовали европейские  спортивные  турниры-фестивали. В  мероприятии участвовали министр спорта и по делам молодежи РА ГабриелКазарян, глава делегации ЕС в  РА  Петр Свитальский, фанаты  гольфа. 

«Этот фестиваль – крепкий  мост между  Арменией и Евросоюзом. В  Европе  в  этом фестивале  участвуют более 15 млн человек. Армения со своими интересными ландшафтными возможностями может быть привлекательной для  любителей  гольфа. Уверен, что открытие  новых площадок в зонах отдыха стимулирует  развитие  спортивного туризма», - как  передает Арменпресс, сказал Свитальский.

По его словам, в  рамках европейских  спортивных  турниров-фестивалей состоятся велогонки, зимой – лыжные гонки и т.д. «Наша цель – популяризировать в Армении здоровый  образ жизни», - сказал он.

ГабриелКазарян подчеркнул, что фестиваль без сомнения поспособствует развитию в Армении разных видов  спорта и спортивного туризма.

Два турнира – по семейному  гольфу и семейному мини-гольфу, состоятся 7-22 октября, а 8 октября состоится горная велогонка – с участием детей  и взрослых.



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