Европейские индексы - 06-10-17
МОСКВА, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 12955.94 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.36% и составил 5359.90 пункта, британский FTSE вырос на 0.20% и составил 7522.87 пункта, российский MICEX вырос на 0.27% и составил 2093.86 пункта, а RTSI снизился на 0.82% и составил 1133.75 пункта.
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