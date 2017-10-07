Цены на цветные металлы - 06-10-17

ЛОНДОН, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.05% и составила 2146.00 долларов США, цена на медь выросла на 2.08% и составила 6690.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.35% и составила 2548.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.28% и составила 10580.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.24% и составила 20925.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.64% и составила 3275.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.43% и составила 59000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.