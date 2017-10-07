Президент Серж Саргсян поздравил Президента РФ Владимира Путина

Президент Серж Саргсян сегодня в телефонном разговоре поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с юбилеем и высказал ему добрые пожелания. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,Президент Республики также направил Президенту РФ поздравительное послание.

“УважаемыйВладимирВладимирович!

Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея!

Искренне желаю Вам доброго здоровья и больших успехов в достижении поставленных целей на благо дальнейшего развития России, повышения благосостояния ее граждан и упрочения роли страны в мировой политике.

Хотел бы с признательностью отметить Ваш личный вклад в укрепление стратегических, союзнических отношений Армении и России, основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран. Благодаря последовательным усилиям нам удалось значительно обогатить повестку дня армяно-российского сотрудничества новыми совместными инициативами и проектами, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.



Всегда искренне рад встречам с Вами, которые носят открытый, доверительный и партнерский характер, благодаря установленным между нами дружеским отношениям. Уверен, интенсивный политический диалог будет и впредь ориентирован на конструктивное взаимодействие наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных структур.



От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго”, - сказано в поздравительном послании Президента Республики.