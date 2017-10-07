Национальная сборная Армении по футболу отбыла в Казахстан

Национальная сборная РА по футболу отбыла в Казахстан.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в ФФА. Утром 7 октября сборная и делегация ФФА чартерным рейсом отправились в Астану, где 8 октября в 20.00 по ереванскому времени состоится встреча Казахстан-Армения. В Астану поехали 23 футболиста.

Вратари:

ГригорМеликсетян, «Гандзасар-Капан»

Арсен Бегларян, «Алашкерт»

Гор Манукян, «Пюник»

Защитники

ТаронВосканян, «НеаСаламис» (Кипр)

ВараздатАроян, «Урал» (Россия)

ГаелАндонян, «Олимпик» (Франция)

Ованес Амбарцумян, «Вардар», (Македония)

Камо Ованисян, «Торпедо Белаз» (Беларусь)

ГагикДагбашян, «Алашкерт»

Полузащитники

Генрих Мхитарян, «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Гор Малакян, «Сталь» (Украина)

Маркос Пизелли, «Аль Шабаб», (Саудовская Аравия)

ГегамКадимян, «Ворскла» (Украина)

АртакЕгиазарян, «Алашкерт»

Артак Григорян, «Алашкерт»

Артем Симонян, «Алашкерт»

Нападающие

Тигран Барсегян, «Вардар», (Македония)

Руслан Корян, «СКА-Хабаровск», (Россия)

Саркис Адамян, «Ян Регенсбург», (Германия)

Давид Манукян не вошел в состав, направляющийся в Казахстан, из-за травмы.