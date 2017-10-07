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Сюникская область представила в правительство 8 инвестиционных программ


Сюникская область представила в  правительство 8 инвестиционных программ на общую сумму 12.2 млрддрамов.

Как передает Арменпресс, об этом сказал в  беседе с журналистами губернатор области Ваге Акопян.

«Две  программы в  сфере сельского хозяйства  уже  одобрены», - сказал он.

По его словам, одна из программ связана  с холодильным хозяйством, другая – MTS-программа по механизаторскому сервису.

«Сейчас идут переговоры  по изысканию дешевых денег, для  приобретения немецкой  техники на  лизинговых условиях»,- сказал Акопян.



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