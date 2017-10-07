Сюникская область представила в правительство 8 инвестиционных программ на общую сумму 12.2 млрддрамов.

Как передает Арменпресс, об этом сказал в беседе с журналистами губернатор области Ваге Акопян.

«Две программы в сфере сельского хозяйства уже одобрены», - сказал он.

По его словам, одна из программ связана с холодильным хозяйством, другая – MTS-программа по механизаторскому сервису.

«Сейчас идут переговоры по изысканию дешевых денег, для приобретения немецкой техники на лизинговых условиях»,- сказал Акопян.