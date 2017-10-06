Из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 9

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 5 и 6 октября, раскрыто 9.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 9 случаев кражи, 2 случая присвоения, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, грабежа, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества и бранконьерства, зарегистрировано 2 случая изъятия оружия и боеприпасов, 1 случай обнаружения наркотиков.Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай грабежа.За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.