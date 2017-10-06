Премьер-министр Республики Армения принял министра промышленности Республики Беларусь

Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян 6 октября принял министра промышленности Республики Беларусь Виталия Вовка.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, по словам Карапетяна, наличествует большой неиспользованный потенциал в армяно-белорусских торгово-экономических отношениях и в сфере товарооборота, и необходимо путем последовательной работы новыми программами развивать и стимулировать экономическое сотрудничество.

Согласившись с премьером Армении, Виталий Вовк назвал эффективным состоявшийся в Ереване Второй международный форум евразийского партнерства, в рамках которого с представителями соответствующих ведомств Армении были обсуждены перспективы развития как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.

Собеседники обсудили перспективы развития взаимодействия в сферах сельского хозяйства, транспортных инфраструктур, городского хозяйства, образования и представляющих взаимный интерес других отраслях.

Карен Карапетян коснулся возможностей свободной экономической зоны с Ираном, льготных режимов GSP+ с ЕС и GSP с США, предложив рассматривать Армению как эффективную площадку для выхода в третьи страны.

В контексте констатации конкретных результатов стороны отметили важность деятельности армяно-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, обсудили вопросы повестки предстоящего в текущем месяце в Минске заседания комиссии.