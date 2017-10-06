Азиатские индексы - 06-10-17

ТОКИО, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.30% и составил 20690.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.28% и составил 1687.16 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3348.94 пункта, а HANG SENG вырос на 0.28% и составил 28458.04 пункта.