Армения стремится стать технологическим и финансовым центром ЕАЭС: Ара Абрамян

Армения стремится стать технологическим и финансовым центром ЕАЭС, а в будущем всей Центральной Азии. Как сообщает Арменпресс, 6 октября в ходе Шестого армяно-российского межрегионального форума сказал председатель оргкомитета форума Ара Абрамян.

«Армения стремиться стать новым шелковым путем для ЕАЭС», - сказал Абрамян.

Он выразил надежду на то, что успешное экономическое сотрудничество поможет решить проблемы между странами. В рамках партнерства ЕАЭС решено много социально-экономических проблем. Во всех странах-членах выросли экономические показатели.

«Сейчас наша цель – сделать евразийский регион умной структурой, где будут использоваться инновации», - сказал Абрамян.