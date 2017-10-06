Президент Республики Арцах встретился с председателем постоянной комиссии по внешним отношениям НС Армении

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 6 октября встретился с председателем постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Республики Армения Арменом Ашотяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся внешней политики и взаимодействия парламентов двух республик в этой сфере.