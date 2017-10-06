ПАСЕ демонстрирует признаки реабилитации: Самвел Фарманян прокомментировал отставку председателя ПАСЕ

Член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян прокомментировал отставку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

Как Арменпресс сообщает, Самвел Фарманян на своей странице в Facebook написал: «Будучи де-факто снятым с должности председателя ПАСЕ в течение длительного времени, Педро Аграмунт подал заявление об отставке. Таким образом, был предотвращен последний шанс юридической процедуры его импичмента, который будет запущен в Страсбурге в понедельник. ПАСЕ демонстрирует признаки реабилитации».

Фарманян добавил, что неудивительно, что Азербайджан начинает выражать недовольство этим институтом, и Алиев высказывается по поводу отказа от СЕ.

«Этот человек напоминает мне о советской коммунистической номенклатуре», - написал Фарманян.