Педро Аграмунт ушел с поста председателя ПАСЕ, чтобы избежать еще большего унижения: Наира Зограбян

Член армянской делегации Армении в ПАСЕ Наира Зограбян уверена, что Педро Аграмунт ушел с поста председателя ПАСЕ, чтобы избежать еще большего унижения. В беседе с Арменпресс Наира Зограбян напомнила, что первым вопросом повестки дня предстоящей сессии ПАСЕ было голосование по вопросу об отставке Аграмунта.

«В этом случае он ушел бы с максимальным унижением. Поэтому, чтобы уйти с минимальным унижением, он подал в отставку, отметив, что делает этот шаг по рекомендации своих врачей. Я убежден, что он сделал это по рекомендации своих «политических врачей», - сказала Наира Зограбян.

Он подчеркнула, что до января следующего года в ПАСЕ должен был председательствовать представитель Европейской народной партии, членом которой и является Аграмунт.

С января председательство перейдет представителю Социалистической партии. Парламентская фракция этой партии уже решила, что председателем ПАСЕ с января будет итальянец Михейлов Николетти.

ПАСЕ официально подтвердила отставку Педро Аграмунта, исполнять обязанности председателя будет старший вице-председатель — британец Роджер Гейл.

В течение длительного времени Аграмунт был лишен права председательствовать на сессиях. Он будет продолжать выступать в качестве парламентария ПАСЕ, возглавляя испанскую делегацию в Ассамблее.