ЕС приветствует присуждение Нобелевской премии мира сторонникам запрещения ядерного оружия

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини приветствует присуждение Нобелевской премии мира Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности написала в пятницу на своей странице в Twitter.

"Это хорошо, что Нобелевская премия мира 2017 года присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия, - заявила Могерини. - Мы разделаем глубокую приверженность достижению этой цели - освобождению мира от атомных вооружений".

ICAN представляет собой коалицию неправительственных организаций из более, чем ста стран, выступающих за запрещение ядерного оружия.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В этом году на премию было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации. В 2016 году ее лауреатом стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".





