Предстоящие на 7 октября мероприятия
18:04, Октябрь 06, 2017
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- 19:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-10-17
- 19:44 Азиатские индексы - 06-10-17
- 19:13 Армения стремится стать технологическим и финансовым центром ЕАЭС: Ара Абрамян
- 19:02 Президент Республики Арцах встретился с председателем постоянной комиссии по внешним отношениям НС Армении
- 18:36 ПАСЕ демонстрирует признаки реабилитации: Самвел Фарманян прокомментировал отставку председателя ПАСЕ
- 18:14 Премьер-министр Армении принял министра промышленности и торговли Российской Федерации
- 18:10 Педро Аграмунт ушел с поста председателя ПАСЕ, чтобы избежать еще большего унижения: Наира Зограбян
- 18:04 Предстоящие на 7 октября мероприятия
- 18:01 ЕС приветствует присуждение Нобелевской премии мира сторонникам запрещения ядерного оружия
- 17:50 Премьер-министр Армении принял вице-президента компании Samsung
- 17:44 11-го октября в большинстве регионов Армении ожидается дождь
- 17:38 Основателем румынского филиала получившей Нобелевскую премию мира организации является армянин Грант Джагинян
- 17:38 Ученые обвиняют кошек в уничтожении редких птиц Австралии
- 17:27 Мэр Еревана встретился с министром правительства Москвы
- 17:22 Стало известно, кто временно возглавит ПАСЕ после отставки Аграмунта
- 17:04 Через несколько месяцев жители Капана могут прилететь в Ереван на самолете: реконструируется аэропорт Капана
- 17:03 Президент Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 17:02 На iPhone и iPad появятся новые эмодзи
- 16:54 Мэй заявила, что не собирается в отставку
- 16:38 Антивирус Касперского обвинили в краже данных американских спецслужб
- 16:30 Объяснен феномен «разведенок»
- 16:18 Глава ICAN призвала Трампа и Ким Чен Ына не грозить друг другу ядерным оружием
- 16:11 Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт подтвердил свою отставку
- 16:03 На выставке «Панармениан Экспо 2017» представлен пакет инвестиционных предложений Еревана
- 15:47 Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы и побег киллера на велосипеде
- 15:31 Президент Армении принял министра промышленности и торговли РФ
- 15:14 Спикер парламента Армении принял парламентскую делегацию штата Калифорния
- 15:12 Правительство заинтересовано в создании такой среды, где молодежь сможет проявить себя и участвовать в развитии страны: премьер
- 15:08 Президент Армении провел совещание по вопросам распорядка армяно-итальянского экономического сотрудничества
- 15:05 Карен Карапетян и Сергей Черëмин обсудили вопросы развития сотрудничества
- 15:03 Парламент Каталонии 9 октября обсудит вопрос провозглашения независимости
- 14:56 В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе
- 14:50 Ассанж заявил, что ищет альтернативу Twitter
- 14:47 Родосский форум "Диалог цивилизаций" обсудит будущее планеты
- 14:42 Налбандян обсудил с сопредседателями ситуацию в зоне Карабахского конфликта
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