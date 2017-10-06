11-го октября в большинстве регионов Армении ожидается дождь

На территории Армении с 7-10 октября ожидается погода без осадков. 11-го в большинстве регионов ожидается дождь.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 7-9 октября температура воздуха повысится на 5-7 градусов, в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе- на 8-10 градусов, а днем 11 понизится на 3-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в Ереване с 7-10 октября ожидается погода без осадков. 11-го ожидается дождь.