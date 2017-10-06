Основателем румынского филиала получившей Нобелевскую премию мира организации является армянин Грант Джагинян

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Премия присуждена за работу по привлечению внимания к "катастрофическим гуманитарным последствиям использования ядерного оружия".

Одной из главных заслуг организации считается принятие ООН Договора о запрещении ядерного оружия, который был принят 7 июля 2017 года и открыт для подписания с 20 сентября. ICAN была одним из основных инициаторов проведения переговоров по согласованию текста договора.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Румынской епархии ААЦ, румынский филиал ICAN был основан армянином Грантом Джагиняном и Андой Сербан, которые лоббируют ядерное разоружение во всем мире.

Джагинян является дизайнером и координатором пропагандистских картин компании на национальном и международном уровне. Он представлял Румынию в ходе ряда международных переговоров ООН.