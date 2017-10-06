Ученые обвиняют кошек в уничтожении редких птиц Австралии

Домашние кошки каждый день уничтожают свыше миллиона птиц на территории Австралии, в том числе и особей 71 вида пернатых, которым сегодня угрожает вымирание. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Biological Conservation.

"Все мы знаем, что кошки постоянно убивают птиц, но мы показали, что на уровне всего континента число их жертв просто не поддается осмыслению. Скорее всего, кошки напрямую способствуют сокращению численности многих видов птиц. Мы предлагаем создать "бескошачью зону" для их спасения", — заявил Джон Войнарски (John Woinarski) из университета Чарльза Дарвина (Австралия).

Как отмечают ученые, сегодня на Земле, помимо людей, доминируют и те животные, которых человек приручил за время своей эволюции – кошки, собаки, домашний скот и птицы. По текущим оценкам, только в США проживает около 163 миллионов домашних кошек и собак, а также примерно 60 миллионов одичавших "мурок", сбежавших или брошенных хозяевами.