Стало известно, кто временно возглавит ПАСЕ после отставки Аграмунта

ПАСЕ официально подтвердила отставку Педро Аграмунта, исполнять обязанности председателя будет старший вице-председатель — британец Роджер Гейл. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Ассамблеи, поступившем в РИА Новости.

"Педро Аграмунт сегодня объявил о своей отставке с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", — говорится в сообщении.

"После отставки самый старший вице-президент Ассамблеи сэр Роджер Гейл автоматически стал исполняющий обязанности президента", — отмечается в документе. В соответствии с правилами ПАСЕ он будет действовать до избрания нового председателя на следующей части сессии Ассамблеи.