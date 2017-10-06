Мэр Еревана встретился с министром правительства Москвы

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым, находящимся в Ереване для участия в шестом армяно-российском межрегиональном форуме и во втором международном форуме евразийского партнерства.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостя и высоко оценив дружеские связи и партнёрские отношения между двумя столицами, мэр Тарон Маргарян подчеркнул важность углубления и укрепления двусторонних отношений.«Расширение программ сотрудничества с Москвой является одним из наших важных направлений, и я убежден, что сформированная деловая среда и впредь будет развиваться, обеспечивая продолжительность совместных программ. Уверен, что объединив наши силы, мы придадим новый импульс укреплению и расширению сотрудничества между двумя столицами»,-подчеркнул Тарон Маргарян и пользуясь случаем передал свои приветствия мэру Москвы Сергею Собянину.В свою очередь передав мэру Тарону Маргаряну приветствия мэра Москвы, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин выразил благодарность за прием, подчеркнув, что Москва также высоко ценит сотрудничество с Ереваном.В рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с проведением Дней Еревана в Москве, а также подписанием новой программы сотрудничества между Ереваном и Москвой.