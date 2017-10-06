Через несколько месяцев жители Капана могут прилететь в Ереван на самолете: реконструируется аэропорт Капана

Первый авиарейс Капан-Ереван состоится уже в мае 2018 года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал на пресс-конференции губернатор Сюникской области Ваге Акопян. По его словам, строительство аэропорта Капана началось в первой половине 2017 года с общим бюджетом в два миллиона долларов.

«Два дня назад мы подписали контракт с чешской авиакомпанией и купили самолет. Это 19-местный самолет, который будет совершать рейс Капан-Ереван и обратно. Самолет стоил 5,5 млн евро», - сказал Акопян, добавив, что самолет прибудет в Армению в марте 2018 года.

По словам губернатора, строительство аэропорта Капан не является коммерческим проектом, а скорее социальным, направленным на облегчение жизни жителей.

Он сказал, что цены на билеты еще не определены, но будут колебаться от 30 до 40 тысяч драмов.