Мэй заявила, что не собирается в отставку

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила журналистам, что, вопреки всем слухам, в отставку не собирается, и пользуется поддержкой министров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу бывший председатель Консервативной партии Великобритании Грант Шэппс объявил, что подготовил список из трех десятков имен парламентариев, в том числе пяти бывших министров, призывающих премьер-министра уйти в отставку. Он также сообщил, что некоторые члены кабмина поддерживают его инициативу.

"Стране нужно спокойное лидерство, и именно его я осуществляю при поддержке своего кабинета министров", — сказала Мэй журналистам по прибытии в свой избирательный округ Мэйденхед (графство Беркшир).