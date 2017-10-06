Антивирус Касперского обвинили в краже данных американских спецслужб

Издание The Wall Street Journal (WSJ) выяснило, что российские хакеры с помощью антивируса «Лаборатории Касперского» якобы похитили данные Агентства национальной безопасности США (АНБ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Источник издания сообщил, что в 2015 году они взломали личный компьютер подрядчика АНБ, на котором была установлена антивирусная программа. Из украденных данных стало понятно, что спецагенты внедряются в киберсистемы других государств.

Сообщается, что информация с компьютера партнера АНБ попала в руки российских спецслужб. Опрошенные изданием эксперты называют случившееся «крупнейшей за последние годы брешью в системе безопасности».

5 октября компания NovaStor обвинила «Лабораторию Касперского» в чтении данных пользователей. Конкурент российской компании разослал потенциальным клиентам соответствующие письма с предупреждением.

В сентябре власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже. Министерство внутренней безопасности США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании.

В «Лаборатории» обвинения отвергают. Компания заявляла, что стала жертвой политических игр.