Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт подтвердил свою отставку

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подтвердил свою отставку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я ввиду личных причин решил не занимать больше пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал Аграмунт в личном аккаунте Twitter.

В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. С июня функции председателя ПАСЕ исполняются 19 вице-президентами организации.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.