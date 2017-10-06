На выставке «Панармениан Экспо 2017» представлен пакет инвестиционных предложений Еревана

В Ереване открылась международная торгово-промышленная выставка «Панармениан Экспо 2017», которая в очередной раз проводится в рамках мероприятий, посвящённых дню основания столицы-«Эребуни-Ереван».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на торжественной церемонии открытия выставки, от имени мэра Еревана Тарона Маргараяна присутствующих и гостей поприветствовал и поздравил заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян. Заместитель мэра отметил, что эта выставка, в которой принимают участие и представляют свою продукцию и услуги армянские и зарубежные компании, предоставляет хорошую возможность представить гостям Еревана инвестиционную среду, преимущества и темпы развития столицы, а также насладиться теплотой и гостеприимством Еревана.

На выставке отдельным павильоном представлена также мэрия Еревана, где посетители «Панармениан Экспо 2017» могут познакомится с разработанными мэрией Еревана пакетами инвестиционных предложений.

Стоит отметить, что международная выставка будет открыта до 8-го октября включительно.