Президент Армении принял министра промышленности и торговли РФ

Президент Армении Серж Саргсян 6 октября принял министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, который прибыл в Армению для участия в шестом межрегиональном армяно-российском форуме и во втором международном форуме Евразийского партнёрства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян приветствовал гостя и подчеркнул важность проведения этих ереванских форумов, направленных на расширение и развитие армяно-российского сотрудничества. По мнению Президента, эти форумы стали площадкой содержательного диалога и непосредственного общения местного руководства регионов двух стран, деловых кругов и экспертных сообществ.

Собеседники подчеркнули важность регулярного проведения подобных мероприятий, что, по их мнению, позволяет обсуждать актуальные вопросы повестки, выявлять потенциал дальнейшего развития сотрудничества двух стран и предпринимать шаги для его полноценного использования.

На встрече речь шла об укреплении торгово-экономических связей между Арменией и Россией и о вопросах расширения сотрудничества в промышленной сфере. Президент выразил надежду, что визит министра Мантурова придаст новый импульс взаимодействию между российскими и армянскими промышленниками, развитию кооперации и реализации совместных инициатив, возможности которых возрастают также благодаря взаимодействию в рамках ЕАЭС.