Спикер парламента Армении принял парламентскую делегацию штата Калифорния

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 6 октября принял парламентскую делегацию штата Калифорния (США).

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян, приветствуя членов делегации в парламенте, подчеркнул крепнущие из хода в год отношения Армении и США, особо выделив в этом аспекте наличие и весомую роль армянской диаспоры.

По словам спикера НС, расширяются не только политические, но и культурные, образовательные, экономические отношения с США.

А.Баблоян особо выделил содействие США в становлении и развитии демократии в Армении.

Председатель НС отметил: “Высоко ценю поддержку США в создании и становлении системы здравоохранения в Армении. Первый реабилитационный центр в Армении, изменивший менталитет и отношение к детям-инвалидам, создан с помощью США”.

Коснувшись проводимых в Армении реформ, А.Баблоян отметил, что, в отличие от некоторых соседних государств, Армения движется по пути демократии, свободы слова, защиты прав человека, децентрализации системы управления.

Обратившись к нагорно-карабахской проблеме, председатель НС подчеркнул: “Армения не имеет территориальных проблем с Азербайджаном – вопрос касается права народа Арцаха на самоопределение. Человек – высшая ценность, и защита прав и безопасности человека важна для нас. В цивилизованном обществе мир не имеет альтернативы, следовательно нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен мирным путем – в формате Минской группы ОБСЕ”.

Руководитель делегации Калифорнии Скотт Уилк поблагодарил председателя НС за прием и представил членов делегации, многие из которых армяне по национальности.

В завершение встречи собеседники отметили роль армянской общины Калифорнии в углублении отношений и сотрудничества с Арменией.