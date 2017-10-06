Правительство заинтересовано в создании такой среды, где молодежь сможет проявить себя и участвовать в развитии страны: премьер

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял участие в проводящейся в Ереване конференции «Shape Eurasia-2017» Всемирного экономического форума под названием «Национальная конкурентоспособность: сформируй свое преимущество».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя проведение конференции в нашей стране, Премьер-министр с удовлетворением отметил, что ереванский центр «Global Shapers» в течение 5 лет своей деятельности состоялся и имеет честь принимать участников конференции.

«Уже 47 лет как Всемирный экономический форум создал эту площадку, где в экономической, деловой среде обсуждается, как иметь более благополучный и развивающийся мир. Это площадка, на которой идет формирование сегодняшней повестки дня, инновационных трендов, таких, как, например, четвертая промышленная революция или главная тема предстоящего Davos 2018. Думаю, что у вас есть фантастические перспективы, вы все молоды, полны энергии, сами сформировали свое «я» и, встретившись здесь, можете обменяться мнениями, опытом, сформировать связи и участвовать в сегодняшних повестках дня, сформировать завтрашний день», - отметил Карен Карапетян.

По словам премьер-министра, правительство Армении заинтересовано в создании такой среды, где молодежь сможет проявить себя, быть успешной, участвовать в развитии своей страны.

Затем премьер-министр Карапетян принял участников конференции в Правительстве, ответил на интересующие их вопросы, которые касались армянской диаспоры, тенденций и вызовов мировой экономики, направлений осуществляемых в Армении реформ и др. Участники конференции поблагодарили премьер-министра за прием, содействие в проведении «Shape Eurasia-2017» и присвоили Карену Карапетяну звание почетного члена «Global Shapers».

Целью «Global Shapers Community», считающейся инициативой Всемирного экономического форума, является сплочение молодых лидеров вокруг идеи улучшения ситуации в мире. Она организована в формате сетевых центров, деятельность которых направлена на создание программ, имеющих локальное воздействие. Сообщество «Shaper»-ов состоит из более чем 6800 молодых лидеров из 170 стран мира.