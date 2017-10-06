Президент Армении провел совещание по вопросам распорядка армяно-итальянского экономического сотрудничества

6 октября Чрезвычайный й Полномочный посол Армении в Италии Виктория Баласанян доложила президенту РА о современном состоянии и перспективах армяно-итальянского экономического сотрудничества в различных сферах, а также о последних достижениях в этой области. Об этом сообщает «Арменпресс”, ссылаясь на управление по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.



Отметив, что в нынешнем году исполняется25 лет установления дипломатических отношений между странами, президент сказал, что в основе их совместная история, полная фактов дружбы, что крайне важно для укрепления межгосударственных связей. В этом контексте естественно тесное сотрудничество почти во всех областях,

«Италия одна из наших партнеров в Европе, в том числе и в торгово-экономических отношениях. Мы крайне заинтересованы в их углублении, потому что, помимо прочего, Италия – страна высокой культуры управления. Мы должны перенимать их опыт.

Отрадно, что за последние два года существенно вырос товарооборот – почти на 26%, а экспорт в Италию вырос на 21%. Это свидетельствует о больших возможностях.

Не менее важно, что к традиционным направлениям прибавились новые. Мы в основном сотрудничаем в сфере строительства, производства продуктов питания, а тперь уже и высоких технологий, энергетики, причем это крупные инвестиции. Я уверен, что через несколько недель итальянцы начнут работы, связанные со строительством современной теплостанции, что также важно для нас.



Мы должны работать для представления в Италии наших возможностей. В нашем товарообороте легкая промышленность составляет почти 90%, а значит, мы экспортируем товары, которые востребованы в Европе. Вчера мы стали свидетелями начала производства новой продукции и через год мы будем иметь 3,5-4 тысячи новых рабочих мест. Да, мы не выращиваем хлопок, но весь остальной производственный цикл нам по силам.

Мы должны объяснить нашим итальянским партнерам наши относительные преимущества – я имею в виду членство в ЕАЭС и возможность выхода через Армению на этот 170-миллионный рынок.

Не менее перспективен и туризм. Мы можем перенять опыт Италии в сфере организации туризма. Итальянцы народ, который гордится своей историей и культурой, они умеют ценить это наследие”

Президент указал также, что в этой сфере необходим комплексный подход, строительство всей инфраструктуры.

Для полноценного использования всего потенциала армяно-итальянских экономических отношений, его дальнейшего развития президент дал поручения соответствующим министерствам и ведомствам.