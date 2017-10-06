Парламент Каталонии 9 октября обсудит вопрос провозглашения независимости

Парламент Каталонии 9 октября, в понедельник, соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос провозглашения независимости этого автономного сообщества Испании. Об этом в пятницу заявил в интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би- си глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Парламент рассмотрит [этот вопрос], парламент соберется, состоится обсуждение, и это важно", - сказал Ромева.

Ромева также добавил, что возникший в отношениях между Мадридом и Барселоной кризис следует разрешать не в судебном порядке, а путем диалога между политиками.

1 октября в автономном сообществе прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.