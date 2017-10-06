Карен Карапетян и Сергей Черëмин обсудили вопросы развития сотрудничества

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня принял Министра Правительства Москвы – руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черëмина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся нынешнего уровня и дальнейшего развития сотрудничества.

Сергей Черëмин отметил, что в первом полугодии 2017 года объем экспорта из Армении в Москву вырос на 40 процентов, что является передовым показателем по сравнению с другими странами. Он представил нынешние направления экономической политики Москвы и осуществляемые в городе инвестиционные программы.

Карен Карапетян отметил важность продолжения результативного сотрудничества и осуществления конкретных шагов, направленных на увеличение объема товарооборота. Премьер-министр коснулся осуществления реформ в ряде сфер, считающихся Правительством РА приоритетными, говорил о возможностях Армении как площадки, связывающей друг с другом рынки различных стран и предложил рассмотреть перспективы инвестиционных программ.

Стороны также обменялись мнениями о реформах сферы городского управления и развития.