Ассанж заявил, что ищет альтернативу Twitter

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что ищет альтернативу сервису микроблогов Twitter в связи с ограничениями свободы выражения мнения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я ищу децентрализованную/шифрованную альтернативу Twitter. Свобода самовыражения в Twitter находится в неумолимом упадке. Она порабощена американской юрисдикцией и политикой США. Хотя это существенно лучше, чем Facebook, который находится на очень низком уровне", — написал он в своем микроблоге.