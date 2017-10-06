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Ассанж заявил, что ищет альтернативу Twitter


Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что ищет альтернативу сервису микроблогов Twitter в связи с ограничениями свободы выражения мнения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я ищу децентрализованную/шифрованную альтернативу Twitter. Свобода самовыражения в Twitter находится в неумолимом упадке. Она порабощена американской юрисдикцией и политикой США. Хотя это существенно лучше, чем Facebook, который находится на очень низком уровне", — написал он в своем микроблоге.

 

 



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