Политические, общественные, религиозные деятели и ученые из России, Греции, Франции, Швейцарии, Ирана, Китая, Нигерии и еще ряда стран соберутся на 15-й Родосский форум "Диалог цивилизаций" 6-7 октября, чтобы обсудить сценарии будущего развития планеты в условиях продолжающихся локальных войн и миграционного кризиса, эха холодной войны и угрозы международного терроризма, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Главная тема юбилейного форума — "Многополярность и диалог в глобальном и региональном развитии: возможные сценарии будущего". Он предоставит известным политикам, бизнесменам, общественным деятелям и ученым площадку для широкой дискуссии по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня", — сообщили РИА Новости в оргкомитете форума.

Традиционно "Диалог цивилизаций" уделяет большое внимание поиску путей мирного урегулирования конфликтов, сокращения разрыва между богатыми и бедными и построения более справедливого миропорядка в целом. В этом году участники форума намерены также спрогнозировать глобальные экономические и социальные тренды и не исключают возможности влиять на них. В рамках форума пройдут саммиты "Глобализация и будущее демократии" и "Сценарии развития глобальной инфраструктуры: где встречаются интересы банков, индустрий, правительств и обществ".