Время в Ереване: 11:07:36,   6 Октябрь

Налбандян обсудил с сопредседателями ситуацию в зоне Карабахского конфликта


Министр ИД Армении Э. Налбандян 6 октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шофера. Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

На встрече продолжилось обсуждение организации встречи президентов Армении и Азербайджана.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в зоне конфликта, совместных усилиях Армении и Минской группы поего  мирному урегулированию.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации