Налбандян обсудил с сопредседателями ситуацию в зоне Карабахского конфликта

Министр ИД Армении Э. Налбандян 6 октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шофера. Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

На встрече продолжилось обсуждение организации встречи президентов Армении и Азербайджана.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в зоне конфликта, совместных усилиях Армении и Минской группы поего мирному урегулированию.