Арпине Ованнисян приняла участие в 112-м пленарном заседании Венецианской комиссии

Вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян 6 октября приняла участие в 112-м пленарном заседании Венецианской комиссии - Европейской комиссии за демократию через право. А. Ованнисян выступила с докладом, представив текущее положение разработки правовых актов для полноценной реализации новых положений Конституции РА и их обсуждение в Национальном собрании.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации НС, вице-спикер Национального собрания высоко оценила продолжающееся сотрудничество с Венецианской комиссией и отметила, что три из четырех принятых НС конституционных законов уже получили одобрение Комиссии, что в большой степени способствовало тому, чтобы эти законы соответствовали международным нормам. В то же время А. Ованнисян выразила убеждение, что продуктивное сотрудничество с Комиссией будет продолжаться и в процессе разработки других законов, обусловленных изменениями Конституции.