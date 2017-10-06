Страны ЕАЭС могут до 2025 г обеспечить 20% экономический рост

Каждая из стран ЕАЭС может до 2015 г обеспечить 20% экономический рост. По сообщению «Арменпресс», об этом заявил 6 октября на открытии Шестого армяно-российского межрегионального форума координатор встречи Тигран Саргсян.

«Обсуждаемые сегодня темы очень актуальны и связаны с глобальными изменениями, происходящими в мире. Мы должны с одной страной приспосабливаться к этим изменениям, с другой – смотреть вперед. Сегодняшние обсуждения дадут ответы на многие вопросы”, - сказал Т. Саргсян.

По его словам, неслучайно 5 президентов стран ЕАЭС в декабре прошлого года дали указание работать над развитием цифровой сферы внутри ЕАЭС. “11 октября в Сочи мы обсуждалу этот вопрос. Сегодня он остается в центре внимания стран-участниц”.

Была отмечена также важность развития свободной торговли в ЕАЭС, внедрения и развития инновационных технологий, основания совместных предприятий.

Премьер РА Карен Карапетян также отметил важность проведения форума.

«Думаю, на этой площадке будут обсуждаться вопросы, вызовы и перспективы. Как премьер Армении, хочу обратить ваше внимание на наши возможности. Армения представляет интерес для своих друзей не только как внутренний рынок, но и как площадка для развития отношений с Ираном. Мы с Ираном завершаем работы по организации свободной экономической зоны и договариваемся об особом пограничном режиме”, - отметил премьер.

Премьер-министр подтвердил, что экономическое сотрудничество стран ЕАЭС находится на высоком уровне. однако есть еще больший невостребованный потенциал сотрудничества.