С 8 по 10 октября в Армении пройдут первые Диалоги диаспор, во время которых лидеры диаспор соберутся в Дилижане и Ереване. Устроителем первой конференции выступила организация Common Purpose, специализирующаяся на развитии лидерских навыков, а также UWC Dilijan при поддержке Гуманитарной инициативы «Аврора». Об этом «Арменпресс», сообщили в отделе общественных связей фонда “Инициативы развития Армении” (IDeA).

«Люди по всему миру сталкиваются со сложными проблемами, которые выходят за пределы одной страны. Поэтому нам нужны лидеры, тоже способные преодолеть границы. Диалоги диаспор – это уникальная возможность собрать вместе выдающихся лидеров, которые всю жизнь преодолевали границы. Это невероятно интересно», – заявила Джулия Миддлтон, основатель и руководитель Common Purpose.

У участников Диалогов диаспор богатый и разнообразный жизненный опыт. Это представители разных стран и культур, работающие в области образования, бизнеса, благотворительности, внедрения инноваций, построения гражданского общества и гуманитарной деятельности.

«Тот факт, что первые Диалоги диаспор пройдут в UWC Dilijan в Армении – не простое совпадение. Здесь учатся будущие лидеры, налаживающие связи с представителями других культур, чтобы победить глобальную разобщенность. Мы рады видеть лидеров диаспор в UWC Dilijan и убеждены, что обмен знаниями и опытом позволит создать и развить новые идеи, которые будут успешно воплощены на благо общества», – заявила Вероника Зонабенд, сооснователь и председатель совета управляющих UWC Dilijan, где в 2016 и 2017 году проходили Диалоги «Аврора».

В течение трех дней участники Диалогов диаспор, в том числе и студенты UWC Dilijan, будут обмениваться идеями, стратегиями и вдохновением с помощью проверенной динамичной методики под названием «innoventure». На Диалогах не будет спикеров в привычном смысле этого слова, поскольку высказаться и поделиться с другими опытом и знаниями в специально созданных для этого условиях смогут все участники.

Организаторы надеются открыть источник интеллектуального лидерства, доступ к которому широкая аудитория сможет получить через блоги, статьи и даже, возможно, опубликованную книгу. Это поможет воспитать следующее поколение, способное наладить контакт с другими, а также создать новые связи и добиться солидарности диаспоральных сообществ по всему миру, которая позволит рассчитывать на поддержку в тяжелые времена.

О Common Purpose

Common Purpose – это некоммерческая организация, специализирующаяся на развитии лидерских навыков и трансграничном лидерстве. Она была основана в 1989 году. На сегодняшний момент организация запускает программы более чем в 70 городах по всему миру и насчитывает более 65 000 выпускников.

О UWC Dilijan

UWC Dilijan – это первая международная школа-интернат образовательной модели UWC на постсоветском пространстве. Школа открылась в 2014 в армянском Дилижане и в настоящий момент насчитывает 213 студентов из 82 стран и 44 преподавателя из 16 стран.

UWC Dilijan стала замечательным представителем движения UWC на Кавказе, на рубеже Европы и Азии. На сегодняшний день в основанное в 1962 году образовательное движение UWC входят 17 школ и колледжей, национальные комитеты более чем 150 стран и ряд краткосрочных образовательных программ.

Идея создания UWC Dilijan зародилась у социальных предпринимателей и инвесторов Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд, которые воплотили ее в жизнь при поддержке других основателей. Открытие колледжа стало возможным благодаря щедрым пожертвованиям 330 благотворителей. В соответствии с ценностями UWC материальное положение кандидата не должно влиять на его возможность получить образование, и потому 96% учащихся получают гранты, полностью или частично покрывающие стоимость обучения. В среднем стипендия покрывает 82% стоимости обучения.

Обучение в UWC Dilijan проводится по дипломной программе Международного бакалавриата (International Baccalaureate Diploma Programme, IBDP) для студентов от 16 до 19 лет.

Многие студенты UWC Dilijan первого и второго выпуска в 2016 и 2017 году продолжают образование в ведущих мировых университетах, таких как Йельский, Колумбийский и Беркли (США), Лондонский, королевы Марии, Уорикский, Эдинбургский (Великобритания) и другие.

О Гуманитарной инициативе «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности «Аврора» и инициативу 100 LIVES. Гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).