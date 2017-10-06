Время в Ереване: 11:07:36,   6 Октябрь

Chanel выпустила часы в честь сумки-бестселлера 2.55


Компания Chanel представила свои новые женские часы-браслет Chanel Сode Coco с кварцевым механизмом. По утверждению представителей бренда, эта модель — символ постоянно обновляющихся кодов Chanel, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Застежка часов-браслета напоминает застежку стеганой сумки-бестселлера 2.55, а под застежкой скрывается циферблат. Рекламный видеоролик часов снимался в особняке модельера Габриэль Шанель на улице Камбон.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации