Chanel выпустила часы в честь сумки-бестселлера 2.55
Компания Chanel представила свои новые женские часы-браслет Chanel Сode Coco с кварцевым механизмом. По утверждению представителей бренда, эта модель — символ постоянно обновляющихся кодов Chanel, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Застежка часов-браслета напоминает застежку стеганой сумки-бестселлера 2.55, а под застежкой скрывается циферблат. Рекламный видеоролик часов снимался в особняке модельера Габриэль Шанель на улице Камбон.
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