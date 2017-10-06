Chanel выпустила часы в честь сумки-бестселлера 2.55

Компания Chanel представила свои новые женские часы-браслет Chanel Сode Coco с кварцевым механизмом. По утверждению представителей бренда, эта модель — символ постоянно обновляющихся кодов Chanel, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Застежка часов-браслета напоминает застежку стеганой сумки-бестселлера 2.55, а под застежкой скрывается циферблат. Рекламный видеоролик часов снимался в особняке модельера Габриэль Шанель на улице Камбон.