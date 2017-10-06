Армения - лидер региона по качеству прививок

Армения в числе передовых стран по эффективности прививок и их качеству, а в регионе – первая. По сообщению «Арменпресс», об этом заявил на итоговой пресс-конференции министр здравоохранения РА Левон Алтунян. «Армения может гордиться этим», - добавил он.

Обратившись к скрининговым программам, Алтунян сказал, что благодаря им стало возможным обнаружение таких болезней как давление, сердечно-сосудистые заболевания, рак шейки матки. Число граждан, прошедших скрининг, постоянно растет, однако и качеству есть куда расти», - сказал он.

Обратившись к модернизации областных медицинских центров, министр сказал, что уже заключены договоры об оборудовании Ванадзорского медцентра современным медицинским и диагностическим оборудованием, а также мебелью.

Строительство Севанского медцентра и перестройка Арташатского медцентра идут по графику.