Время в Ереване: 11:07:36,   6 Октябрь

Армения - лидер региона по качеству прививок


Армения в числе передовых стран по эффективности прививок и их качеству, а в регионе – первая. По сообщению  «Арменпресс», об этом заявил на итоговой пресс-конференции министр здравоохранения РА Левон Алтунян.  «Армения может гордиться этим», - добавил он.

Обратившись к скрининговым программам, Алтунян сказал, что благодаря им стало возможным обнаружение таких болезней как давление, сердечно-сосудистые заболевания, рак шейки матки. Число граждан, прошедших скрининг, постоянно растет, однако и качеству есть куда расти», - сказал он.

Обратившись к модернизации областных медицинских центров, министр сказал, что уже заключены договоры об оборудовании Ванадзорского  медцентра современным медицинским и диагностическим оборудованием, а также мебелью.

Строительство Севанского медцентра и перестройка Арташатского медцентра идут по графику.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации