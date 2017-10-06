«Танцующий миллионер» потряс поклонников «рубашкоюбкой»

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в длинной красной рубашке, которую он надел как платье. В комментариях пользователи сети назвали наряд слишком женским, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Сам он назвал свой наряд «рубашкоюбка» (shirtskirt). За день снимок набрал 240 тысяч лайков (на момент написания новости).

Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали «танцующим миллионером».